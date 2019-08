Mirko Slomka hat das HSV-Feeling: Hannover 96 lauert im Volksparkstadion

Sieben Monate. „Eine intensive Zeit“, erinnert sich Mirko Slomka an seinen früheren Arbeitgeber in Hamburg. Slomka rettete den HSV in der Relegation 2014, musste im darauffolgenden Herbst schon wieder gehen. Zu Hause hat er sich dort – ebenso wie später in Karlsruhe, nie gefühlt. „Hannover ist meine Heimat“, sagte Slomka. Die Stadt wuchs der Familie ans Herz, und der Klub auch. Ein wenig geriet er noch ins Schwärmen über die starke 96-Zeit mit ihm als Trainer in Europa. „Da wieder hinzukommen, ist ein langer Weg“, sagte er. „Frankfurt hatte diesen Weg auch. Aber wir wollen hier jetzt nicht träumen.“

"Das ist Bundesliga-Feeling" Damals kam der große HSV sportlich aus Hannover. Auch aktuell ist der Hamburger Riese nicht so weit weg. Beide Klubs sind in der 2. Liga gelandet, die Hamburger führen sie an, mit immerhin fünf Punkten vor 96. „Der HSV ist Favorit“, sagt Slomka bestimmt. „Aber in der Rolle können wir gut agieren.“ Verteidigen, umschalten, anlaufen – das ist der Drei-Punkte-Plan für den Spitzenkick am Sonntagmittag (13.30 Uhr, Volksparkstadion). „Das ist Bundesliga-Feeling“, schwärmt Slomka. Slomka versuchte in der vergangenen Woche, das schlechte Zweitliga-Feeling nach dem 1:1 gegen Fürth abzustreifen. Er habe „der Mannschaft eine Idee an die Hand gegeben, die gut funktioniert“, erklärte der Trainer. Teile dieser Idee ließen sich im Training erkennen. Die 96-Riesen Hendrik Weydandt, Waldemar Anton und Marcel Franke sollen bei Standards für Torgefahr sorgen, Weydandt Flugbälle Richtung Mittellinie verlängern. Cedric Teuchert und Marvin Ducksch sollen dahinter lauern.

HSV sticht 96 zweimal aus Im 3-4-3-System fühlte sich 96 in der zweiten Hälfte gegen Fürth wohler. Egal in welchen System, sagte Slomka, „wir haben in jedem Spiel gezeigt, dass wir sehr gut verteidigen können.“ Diesmal benötigt Hannover 96 keine Dominanz, diesmal darf der Hamburger Riese sich etwas einfallen lassen in Ballbesitz. 96 lauert derweil auf Konterchancen. Es hätte auch andersherum kommen können, wenn 96 seine Wunschspieler Sonny Kittel und Adrian Fein geholt hätte, und nicht der HSV. „Wir haben versucht, diese Spieler zu bekommen“, erinnert sich Slomka. Diese Typen hat 96 nach wie vor nicht neu im Kader. Im Gegenteil: Die zentralen Mittelfeldspieler Walace und Iver Fossum verließen den Klub, auf der Position kam kein Neuer nach. Slomka jammert nicht: „Ich arbeite mit dieser Mannschaft, das wird ihr auch gerecht“, sagte Slomka. Aber er sei wegen der vielen Fragerei doch froh, „wenn der Transfermarkt schließt“. Noch immer drohen 96 Abgänge – und keine Verstärkungen. In dieser Hinsicht sind die Hamburger doch der größere HSV. „Sie haben offenbar ein größeres finanzielles Polster“, sagte der Trainer. Das Hamburger Punkte-Poster könnte 96 mit einem Sieg allerdings verkleinern, das hannoversche Ziel ist das jedenfalls, sagt Slomka: „Wir wollen immer gewinnen.“ Und: „Große Schritte wären besser“ als ein Punkt.

