Slomka braucht einen Plan: Hannover 96 sucht den kreativen Kopf im Mittelfeld

Drei Tage hat Mirko Slomka (51) noch Zeit, seine Profis auf den Saisonstart am Freitag in Stuttgart vorzubereiten. Nach der ernüchternden Testpleite gegen Groningen (0:1) werden es drei arbeitsintensive Tage ...

"Sind jetzt nicht so brandgefährlich vor dem Tor"

„Wir haben gesehen, dass uns hier und da noch was fehlt“, sagte der 96-Trainer nach dem Spiel gegen die Holländer. Die Problemzonen: In der Ab­wehr sind die Lücken noch zu groß, im Um­schalt­spiel rumpelt es heftig, Chancen waren zuletzt Mangelware. „Wir waren jetzt nicht so brandgefährlich vor dem Tor“, musste auch Slomka am Wochenende zugeben.

In der ersten Halbzeit gegen Groningen gab es nur eine echte Torchance – die resultierte aus einer Standardsituation. Erst in der zweiten Halbzeit wurde das 96-Spiel etwas zielstrebiger, was dann auch zu Torchancen führte.