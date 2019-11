Slomka vor dem Aus? Hannover 96 veröffentlicht Statement nach Sandhausen-Remis

Die Stimmung bei Hannover 96 ist auf dem Tiefpunkt angelangt. Auch nach dem sechsten Heimspiel der laufenden Zweitligasaison wartet das Team von Trainer Mirko Slomka weiter auf den ersten Heimsieg. Trotz früher Führung kam der Bundesliga-Absteiger am Freitagabend gegen den SV Sandhausen nicht über ein 1:1 hinaus. Vor allem in der zweiten Halbzeit lieferten die "Roten" einmal mehr eine enttäuschende Vorstellung ab. Das könnte nun Folgen haben.

Nach dem Abpfiff wollte sich Sportdirektor Jan Schlaudraff zunächst nicht äußern. Doch für 96-Coach Slomka dürfte es nach dem erneuten Remis-Rückschlag, Pfiffen und „Slomka raus“-Rufen eng werden.

Gemeinsames Gespräch am Wochenende

Noch am Freitagabend kündigte der Verein in einem Statement auf der eigenen Homepage ein gemeinsames Gespräch mit allen Verantwortlichen an diesem Wochenende an, in dem man die sportliche Situation analysieren werde. „Wir reden permanent miteinander“, sagte Slomka selbst nach dem Spiel, „wir müssen die richtige Lösung finden.“ Ob er auch in Zukunft Teil dieser Lösung sein wird? Eher unwahrscheinlich.