Vorerst keine Rückkehr ins Fußball-Geschäft: Miroslav Klose an Thrombose erkrankt - Absage an DFB

Ex-Nationalspieler Miroslav Klose ist an Thrombose erkrankt und wird vorerst nicht ins Fußball-Geschäft zurückkehren. "Es fing vor knapp drei Wochen an, dass ich auf einmal heftige Schmerzen im Bein bekam, die ich überhaupt nicht zuordnen konnte. Ich bin dann, kurz bevor wir mit dem FC Bayern in die Hotelquarantäne gefahren sind, zu unseren Ärzten gegangen, um mich genauer untersuchen zu lassen, da die Schmerzen im Bein immer stärker wurden. Ich hatte erst gedacht, es handle sich um einen eingeklemmten Nerv oder Ähnliches", sagte der 42-Jährige dem kicker: "Die Diagnose war dann schon ein kleiner Schock für mich."

Er habe zwei Thrombosen im Bein, sei "sofort medikamentös eingestellt" worden und "habe direkt Spezialstrümpfe erhalten, die ich jetzt rund um die Uhr tragen muss", erläutert der Weltmeister von 2014, der zuletzt mit dem seit Donnerstag von Christian Preußer besetzten Cheftrainer-Posten bei Fortuna Düsseldorf in Verbindung gebracht worden war: "Die Ärzte haben mir sehr deutlich gemacht, dass man mit dieser Situation nicht spaßen sollte. Für die erste Zeit haben sie fast totale Ruhe verordnet. Ich darf keinen Schlag abbekommen, kann nicht joggen, nicht schwimmen - aber vor allem nicht Fußball spielen."

Er sei in Gesprächen mit potenziellen Interessenten zwar schon "sehr weit gewesen", habe sich jedoch aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung zu Absagen entschieden. "Wenn ich wieder gesund bin, möchte ich alles, was ich an Erfahrungen als Spieler und Trainer beim DFB und beim FC Bayern sowie im Trainerkurs gesammelt habe, als Cheftrainer einbringen", erklärte Klose und schloss damit ein Engagement als Assistent des künftigen Bundestrainers Hansi Flick, mit dem er schon beim FC Bayern zusammengearbeitet hatte, aus.