Klose: Flick definiert Aufgaben als Co-Trainer des FC Bayern - weiterer Klub lockt mit konkretem Angebot

Für den Fall einer Beförderung von Miroslav Klose zum Co-Trainer beim FC Bayern soll Hansi Flick dem Ex-Nationalspieler schon den potenziellen Aufgabenbereich vorgestellt haben. Wie der Kicker am Dienstag berichtet, würde sich der aktuelle U17-Coach des deutschen Rekordmeisters in seiner neuen Funktion auf die Schulung der Stürmer spezialisieren, auf Torabschlüsse und Standards. Klose will ab Juni am nächsten Lehrgang für den Fußball-Lehrer teilnehmen.