Berichte über "intensiveren Kontakt": Miroslav Klose als Düsseldorf-Trainer im Gespräch

Nicht nur in der Bundesliga gibt es ein großes Trainer-Stühlerücken - auch in der 2. Bundesliga stehen einige Veränderungen an. Bei Fortuna Düsseldorf zum Beispiel droht Uwe Rösler nach dem verpassten Wiederaufstieg das Aus zum Saisonende. Potenzielle Nachfolger werden bereits einige gehandelt, darunter sind etwa Uwe Neuhaus und André Breitenreiter. Wie Rheinische Post und Express berichten, gibt es noch einen weiteren spannenden Kandidaten: Weltmeister Miroslav Klose.

