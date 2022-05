WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose: "Ich glaube nicht, dass Benzema Lewandowski überholt hat"

Im Sommer 2018 startete Miroslav Klose seine Trainerkarriere beim FC Bayern. Für insgesamt zwei Jahre coachte der WM-Rekordtorschütze, der mit der deutschen Nationalmannschaft vor acht Jahren Weltmeister in Brasilien wurde, die U17 der Münchener. In der vergangenen Saison folgte schließlich der Aufstieg zu den FCB-Profis, bei denen Klose für ein Jahr als Co-Trainer unter dem damaligen Chef Hansi Flick arbeitete. In der aktuellen Spielzeit ist der 43-Jährige zwar nicht mehr dabei, kennt einen Großteil des Kaders aber noch ziemlich gut.

Anzeige