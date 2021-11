Missachtete Maskenpflicht hat Konsequenzen: 1. FC Köln ändert Stadion-Ordnung

Zuschauer, die sich der Maskenpflicht verweigern, sollen künftig aus dem Stadion des 1. FC Köln verwiesen werden können. Das teilte die Stadt Köln am Montag nach einem Gespräch mit dem FC mit. Demnach habe der Bundesligist zugesagt, die Stadionordnung zu verschärfen, um die Maskenpflicht in Zukunft besser durchsetzen zu können.

Am Samstag beim rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach (4:1) waren zahlreiche Fans im mit 50.000 Zuschauern voll besetzen Stadion der Maskenpflicht nicht nachgekommen . Der FC war allerdings auch erst kurz vor dem Spiel darüber unterrichtet worden, die Maskenpflicht auch am jeweiligen Platz durchsetzen zu müssen.

Das Kölner Stadion in Müngersdorf war das einzige, das am vergangenen Wochenende noch in Vollauslastung für die Fans aufmachen durfte. In allen anderen Stadien musste die Kapazität angesichts steigender Corona-Zahlen zum Teil deutlich reduziert werden. Am späten Sonntagnachmittag beim Spiel zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen (1:3) kam es sogar wieder zu einem Geisterspiel. Die sächsische Landesregierung hatte verhängt, dass zunächst keine Zuschauer mehr in die Stadien dürfen.