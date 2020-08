Missao Final: Auf RB Leipzigs Magier Gulácsi kommt es an

Lissabon. Weil Übertreibung veranschaulicht, beginnen wir mit einer. Kälteschock für die Stars von RB Leipzig, statt der in der Leipziger Sahara gewohnten 38 Grad müssen sich Peter Gulácsi und Gefolgschaft am Donnerstag im Champions-League-Viertelfinale gegen Atlético Madrid (21 Uhr/Sky/DZAN) mit 25 Grad begnügen! Insbesondere Keeper Gulácsi, 30.

Falls hier und da Zweifel an der fußballerischen Klasse von Atlético bestehen. João Felix, 20, schafft es längst nicht immer unter Simeones Eleven. Felix war heiliger Gral bei Benfica Lissabon und wechselte vor gut einem Jahr für 126 Millionen Euro weder zu Real noch zu Barca, sondern zu Atlético. Felix, der Glückliche, ist bei Simeone noch nicht glücklich geworden. Das könnte auch daran liegen, dass der argentinische Trainer Fußballspieler mag, die – wie er früher – ihre 18er Alustollen auch in der Freizeit tragen. Sagen wir es so: Atlético kann alles tragen. Holzfäller-Hemd und Gucci-Täschlein.

Jetzt! Durchklicken: Bilder vom Abschlusstraining Das Team von RB Leipzig schwitzte am Mittwochabend im Estadio José Alvalade beim Abschlusstraining. ©

Die Roten Bullen sind seit Sonnabend in Lissabon, absolvierten am Mittwochabend Abend im Estadio José Alvalade, dem Wohnzimmer von Sporting Lissabon und Heimatverein von Cristiano Ronaldo das Abschlusstraining. Presse/Funk/Fernsehen durften die ersten 15 Minuten dabei sein. In dieser fiel einzig das Mitteilungsbedürfnis von Cheftrainer Julian Nagelsmanns, 33, auf. Die Ansprache im Kreise seiner Untergebenen dauerte länger als sonst, wurde in Art und Umfang dem Schatten werfenden Großereignis angepasst. Kurz vorm finalen ernsthaften Üben (Donnerstagmittag wird angeschwitzt) hatten Nagelsmann und sein Torhüter Gulácsi der Weltpresse digital so einiges mit auf den Weg gegeben. „Das ist ein besonderes Spiel für uns“, sagte der ungarische Stoiker, auf den es am Donnerstag gegen gut abgehangene Könner wie Diego Costa, 31, ankommen wird. Gulacsi: „Wir wollen uns auf dieser großen internationalen Bühne zeigen und weiterkommen.“ Nagelsmann steht der Sinn ebenfalls nach einem längeren Lissabon-Aufenthalt und würde auf diesem Weg gerne die Null halten. Gut, dass bei ihm keine Null die 2,44 mal 7,32 Meter bewacht, sondern ein Magier.

Atlético, Herr Nagelsmann? „Extrem hohe Qualität.“ Hat schon der FC Liverpool beim Achtelfinal-Aus erkennen müssen. Ansonsten? Viel Dynamik, Zielgerichtetheit und Überzeugung in Umschaltsituationen, so Nagelsmann, dem nix Spanisch vorkommt. „Das ist eine große Herausforderung, auf die wir vorbereitet sind. Wir sind voller Spannung, können es kaum erwarten. Ich bin überzeugt, dass wir ein gutes Spiel machen.“

Ziel: Champions-League-Finale

Aufstellung? Wer drei Nutella-Brote vorm Spiele isst, ist laut gut gelauntem Coach kein Thema für die Start-Elf. Ein Sturm mit Yussuf Poulsen und Patrik Schick? Denkbar. „Dann hast du große Zielspieler, die dagegenhalten können.“ Gegen die hünenhaften Waldarbeiter aus Madrid.

Kein Geheimnis ist, dass sich der Schwede Emil Forsberg in einem körperlichen Hoch befindet, folglich den besten ersten Ballkontakt der Bundesliga und sein Radar-System unter der Semmelmütze präsentieren wird. „Wir müssen gewappnet sein, dass es eklig werden kann“, stellte der 28-Jährige gegenüber t-online.de. fest. „Sie werden uns auch mental unter Druck setzen.“ Zweifel am eigenen Tun hat der Mann, der RB mit zwei Last-Minute-Toren gegen Benfica in die K.o-Phase gehievt hat, kein: „Wir haben die Missao Final ausgerufen. Unser Ziel ist das Finale. Und ich halte es für möglich, dass wir es erreichen.“