Mission 2. Liga: Feuerwehrmann Schmidt wird zum Glücksfall für Dynamo Dresden

Dresden. Das Ding ist durch, Dynamo hat es geschafft! Die beste Mannschaft dieser Drittliga-Saison steht einen Spieltag vor dem Saisonende nicht nur wieder an der Tabellenspitze, sondern nun auch schon mit beiden Beinen in der 2. Bundesliga. Sie erntet den Lohn für harte Arbeit, für das Meistern einiger schwerer Rückschläge, denn kaum ein anderes Team war so arg von Verletzungen gebeutelt und auch wieder von Corona-Zwangspausen betroffen.

Schmidt richtet Truppe auf

Es konnte einem schon bange werden, als sich mit Chris Löwe, Robin Becker, Sebastian Mai, Patrick Weihrauch, Marco Hartmann, Jonathan Meier und Patrick Wiegers reihenweise gestandene Spieler schwer verletzten und monatelang, teils zweimal ausfielen. Dann funkte dieses lästige Coronavirus wieder dazwischen, selbst Ex-Trainer Markus Kauczinski erwischte es. Der Gelsenkirchener musste wegen Covid-19 sogar zum Check ins Krankenhaus, später die ganze Mannschaft zeitweise in Quarantäne. Doch all diese Widrigkeiten konterte die Truppe mit viel Charakter. Sie verlor erst auf der Zielgeraden kurz die Nerven, als sie vier Spiele ohne Sieg blieb und den Platz an der Sonne zeitweise räumen musste.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel Zurück in der 2. Bundesliga! Mit einem 4:0 gegen Türkgücü München gelingt Dynamo Dresden der Wiederaufstieg. ©

Dass Kauczinski nach dem 0:3 gegen den Halleschen FC gehen musste, das war sehr bitter für den sympathischen Typen aus dem Ruhrpott, der vergangene Saison eine schwierige Mission angetreten, aber nach dem Corona-Schock keine echte Chance mehr gehabt hatte, mit dem Team die Klasse zu halten. Er hätte es verdient gehabt, die Lorbeeren für sein leidenschaftliches Engagement um Korrektur des Abstieges zu ernten und nun den Aufstieg zu genießen. Doch die Mannschaft wirkte an diesem 24. April, dem Tag der Pleite gegen den HFC, angeknockt, ratlos. Am Ende kann Sport-Geschäftsführer Ralf Becker getrost sagen, er habe alles richtig gemacht, denn sein Feuerwehrmann Alexander Schmidt schlug voll ein.

Schmidt richtete die Truppe umgehend auf, gab Spielern der zweiten Reihe eine neue Chance. Die Mannschaft folgte dem freundlich-nüchternen Coach, der bescheiden rüberkommt und am Sonntag fair an die Verdienste seines Vorgängers erinnerte. Das macht den Neuen, der gern weiter Trainer bleiben würde, auch sehr sympathisch. Seine warmen Worte in Richtung seines Vorgängers zeigen menschliche Größe: Im Moment des Triumphes vergaß der 52-Jährige nicht, dass der ohne die beharrliche Vorleistung Kauczinskis nicht möglich gewesen wäre.

Betriebsunfall Abstieg behoben

Nicht zu vergessen sind auch Beckers Verdienste um den Neuaufbau der Mannschaft. Der Leonberger stemmte mit der Scouting-Abteilung und dem Trainerteam einen beachtlichen Umbruch, stellte eine Mannschaft zusammen, die eine gute Mischung aus jugendlicher Frische, individueller Qualität und einigen erfahrenen Spielern bot. Er hat seinen Auftrag erfüllt, dem hohen Erwartungsdruck im Umfeld nach dem Abschied des Idols Ralf Minge standgehalten.