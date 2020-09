Mission Aufstieg startet gegen den KSC - Statistiker, Wettanbieter und der Boss sehen Hannover 96 oben

Kenan Kocak wiederholt den Superlativ mehrfach: Diese 2. Bundesliga in Deutschland sei „die stärkste 2. Liga der Welt“. Hannover 96 spielt also eigentlich da, wo andere erstklassig wären. Erstklassig. Das möchte in Hannover jeder sein. Vor allem der 96-Chef. „Wir müssen jetzt hoch“, betonte Martin Kind im Sommer. Er wollte „alle Entscheidungen an dem Ziel orientieren“.