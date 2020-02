Mission erfüllt: Ugalde erntet warme Worte zum Recken-Abschied

Es war ein kurzes Gastspiel bei den Recken: Zwei Jahre spielte Cristian Ugalde auf der Linksaußenposition.

„Erfolge wie der Einzug ins EHF-Cup-Viertelfinale sowie die zweimalige Teilnahme am Final Four werden auch mit seinem Namen in Verbindung gebracht werden“, sagte der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen. Der 32-Jährige hatte vor seinem Engagement in Hannover bei europäischen Topadressen wie Barcelona und Veszprem gespielt. Mit Spanien stand Ugalde 2016 im EM-Finale gegen Deutschland.