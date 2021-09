Mission Klassenerhalt: Turn-Bundesliga macht Station beim Dresdner SC

Dresden. Die Dresdner Turn-Fans können sich auf einen weiteren Höhepunkt freuen. Am 30. Oktober richtet der DSC zum zweiten Mal nach 2017 einen Wettkampftag der Turn-Bundesliga der Frauen aus. In der Margon Arena werden dann erneut die Stars der Szene wie die WM-Dritte am Stufenbarren von 2018, Elisabeth Seitz, oder Kim Bui und Pauline Schäfer für ihre Teams an die Geräte gehen.

Ziel: Klassenerhalt

Die DSC-Riege ist bereits seit 2018 erstklassig. Im vergangenen Jahr allerdings musste die Saison nach zwei Wettkämpfen abgebrochen werden. In diesem Jahr drängen sich die drei Wettkampftage eng aneinander. An diesem Sonnabend steigt der erste Wettkampftag in Mannheim, es folgt der Wettkampf in Dresden und schon am 13. November absolvieren die Teams die dritte Station in Waging am See. Insgesamt acht Teams kämpfen um den Sieg, dabei geht Titelverteidiger MTV Stuttgart erneut als Favorit an den Start.