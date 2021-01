„Mission scheitert krachend“: Pressestimmen zu RB Leipzigs Niederlage gegen den BVB

„Die erste Halbzeit war ziemlich lahm“

Süddeutsche Zeitung: „Fußball ist keine Mathematik, deshalb addieren sich zwei sehr gute Mannschaften nicht immer und automatisch zu einem sehr guten Spiel. So war in Hälfte eins ein Duell zu erleben, dem es zwar nicht an Bereitschaft und Intensität fehlte, doch aber auf beiden Seiten an Präzision. Aufgrund der zweiten Hälfte ist der deutliche Auswärtssieg nicht unverdient. Es würde einen nicht wundern, wenn Hans-Joachim Watzke sich zumindest schon einmal finanzrechtlich erkundigt hätte, ob es möglich wäre, Erling Braut Haaland auszugliedern und als eigenständige AG an die Börse zu bringen. Denn über dem Spiel steht die Überschrift: Der große Norweger ist zurück.“

Das war viel zu wenig: RB Leipzig unterlag im Spitzenspiel des 15. Spieltages nach einer über weite Strecken enttäuschenden Offensivleistung Borussia Dortmund mit 1:3.

Frankfurter Allgemeine: „Leipzig wollte an den Bayern vorbeiziehen und Platz eins erobern. Die Mission scheitert krachend. Anders als in den Wochen vor der Pause wirkte Leipzig verkrampft und fand nie wirklich ins Spiel. In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften noch weitestgehend, echte Torchancen gab es nicht. Bei RB war meist der letzte Pass zu ungenau.“

Focus: „Die erste Halbzeit war ziemlich lahm, dann drehte das Offensiv-Trio von Borussia Dortmund auf. Der BVB gewinnt eindrucksvoll und zeigt dabei in Halbzeit zwei die beste Leistung der Saison.“

„Nagelsmann ist selten ratlos“

Der Spiegel: „Der BVB zeigt in Leipzig dank Erling Haaland und Marco Reus die beste Leistung seit Monaten. Nicht minder wichtig ist Mats Hummels, der mit seiner Kritik an der Spielweise den Kern des Problems getroffen hat. Der BVB spielte zäh, mannschaftsdienlich, zweikampfstark, sicher – stets begleitet von lautstarken Hummels-Kommandos. Das ging allerdings auf Kosten der Offensive. Als wären die ersten 45 Minuten nur dafür dagewesen, Leipzig in Sicherheit zu wiegen, begann ein völlig anderes Spiel. Der BVB kombinierte, passte, presste – und schoss nun 15 Mal aufs Tor. Neben Naturgewalt Haaland und Sancho avancierte Reus zum entscheidenden Spieler. Und Trainer Terzić sammelt mit solchen Spielen Argumente, um doch länger zu bleiben.“

Bild: „Borussia zaubert Leipzig weg! Drei Traum-Angriffe reichen, um die Machtübernahme des Fünf-Jahre-Bundesligisten abzuwehren. Und sich selbst wieder nach oben Richtung Bayern zu siegen. Julian Nagelsmann und seine Leipziger scheitern mal wieder am Angstgegner – RB ist abgestürzt beim Gipfelsturm!“

Yussuf Poulsen (RB Leipzig): "Wir hatten ein gutes Gefühl in der ersten Halbzeit. Da waren wir klar die bessere Mannschaft auf dem Platz und haben den BVB gegen die Wand gespielt. Aber wir haben keine Torchancen herausgespielt, da können wir so viel Ballbesitz haben, wie wir wollen. Wir müssen die zweite Halbzeit eigentlich genauso angehen. Durch die zweite Halbzeit haben sie verdient gewonnen. Wir müssen daraus lernen. Die Enttäuschung ist groß. Wir haben uns mehr vorgenommen und dachten, dass mehr drin war. Aber da müssen wir besser auftreten."

Mitteldeutsche Zeitung: „Julian Nagelsmann ist selten ratlos. Aber warum RB nach aggressivem und kompaktem Spiel in der ersten Hälfte plötzlich einbrach, konnte sich auch der Trainer nicht erklären. Sein Team erlebte Himmel und Hölle in einem Spiel. Wie Haaland zu verteidigen ist, zeigte RB in Hälfte eins – nämlich nur, wenn er in der Luft hängt und keine Bälle bekommt. Am Ende macht Haaland dann doch den Unterschied.“

„Dortmund hat RB ein Schnippchen geschlagen“

Sport1: „Der BVB meldet sich im Titelrennen eindrucksvoll zurück. Die Westfalen kommen nach dem Seitenwechsel auf Touren und verhindern die RB-Tabellenführung. Präsenter waren zu Spielbeginn aber die Leipziger. Nach dem Seitenwechsel lief es aber auf einmal wie am Schnürchen für die Borussen.“

Kicker: „Dortmund hat RB ein Schnippchen geschlagen und dank starker Abwehrarbeit und einer offensiven Leistungsexplosion einen wichtigen Dreier gelandet. Davon war in den ersten 45 Minuten nicht auszugehen. Doch plötzlich griffen die Westfalen an, kombinierten ansehnlich und zwangen die Sachsen zu Fehlern.“