"Ein paar Missverständnisse": Mainz-Trainer Svensson äußert sich vor Wiederholungsspiel zurückhaltend

Vor dem Nachholspiel zwischen Mainz 05 und dem FC Augsburg bemüht sich FSV-Trainer Bo Svensson um Zurückhaltung. " Es wäre unnötig, die Stimmung jetzt noch einmal aufzuheizen. Ich hoffe, wir können uns darauf einigen, dass es vielleicht ein paar Missverständnisse gab ", sagte er dem Kicker (Montag). "Fakt ist, dass wir nicht in der Lage waren zu spielen. Dass Augsburg das nicht günstig fand, dafür habe ich komplett Verständnis. Es geht halt um viel in der heißen Phase der Saison. Vor allem aber auch um die Gesundheit der Spieler."

Der Mainz-Coach plädierte zudem für einen bedachten Umgang mit der Krankheit. "Ich glaube, wir müssen sogar grundsätzlich überlegen, ob es wirklich gut ist, Spieler so früh nach einer Corona-Erkrankung spielen zu lassen. Wir lernen immer noch sehr viel über Corona." So würden gerade junge Leistungssportler unterschiedlich auf die Infektion reagieren. "Bei Delano (Burgzorg, Anm. d. Red.) war oberflächlich alles gut, er hatte kaum Symptome, schien bereit zum Training – aber tatsächlich war er es eben nicht. Auch bei anderen Spielern hatten wir überschätzt, wie weit sie schon sind." Im Nachgang an die Messung der Pulswerte beim ersten Training habe man das Pensum wieder herunterschrauben müssen. "Darauf müssen wir alle im Fußball weiter ein Auge haben", so Svensson.