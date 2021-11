Mister 1:0! Ziane schießt Lok Leipzig zum Sieg bei Hertha BSC II

Unspektakuläres Spiel

Auf die Aufregung folgte am Freitagabend zunächst ein vergleichsweise unspektakuläres Spiel. Lange war nicht viel los, bei der die Leipziger als das stärkste Auswärtsteam der Regionalliga Nordost kaum offensive Kreativität entfalteten. Hinten blieb das Team von Almedin Civa, der die selbe Elf wie bei der 1:3-Niederlage gegen Lichtenberg aufstellte und so die Chance zur Wiedergutmachung gab, konzentriert und standhaft – ein gerechtes 0:0 zur Pause war das Ergebnis. Bedanken konnten sich die Probstheidaer dennoch bei Keeper Jan-Ole Sievers, der in der elften Minute mit einem tollen Reflex eine früher Berliner Führung verhinderte.

Mit Nullnummer angefreundet?

Als wohl die meisten der 659 anwesenden Fans sich so langsam mit einem 0:0 anfreundeten, fiel schließlich das einzige Tor des Abends. Eine wunderbare Flanke aus dem Halbfeld vom eingewechselten Robert Berger findet Ziane, der im Berliner Strafraum entspannt und ungestört stehen durfte wie in einer Verweilzone des Weihnachtsmarktes und am Strafraumrand präzise einköpfte. Es war Zianes 80. Lok-Treffer, sein 11. Saisontor und das davon achte 1:0 in dieser Spielzeit.