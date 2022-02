Mit 14 Jahren zur EM der Älteren: Altenburger Fechter Ole Petersen bangt um großen Erfolg

Leipzig. Am vergangenen Wochenende sollte es endlich so weit sein. Der Altenburger Ole Petersen war bestens vorbereitet auf sein finales Ranglistenturnier und wollte seine Qualifikation für die U17-Europameisterschaft im Fechten unter Dach und Fach bringen. Doch es sollte anders kommen, die Pandemie grätschte wie so oft dazwischen. Das deutsche Nachwuchsturnier in Bonn wurde aus dem Kalender gestrichen. Zumindest vorerst. Denn noch ist völlig offen, ob ein Ersatz für den entscheidenden Wettbewerb gefunden wird – und damit auch, ob Petersen bei der EM im Degen dabei sein kann. Anzeige

„Wir müssen den Druck jetzt hoch halten“, sagt Christian Büttner. Der Landestrainer am Stützpunkt Leipzig ist unzufrieden, dass seine Athletinnen und Athleten sich nun nicht mehr auf ein klares Ziel vorbereiten können. „Der nächste Wettkampf ist für viele erst wieder die Deutsche Meisterschaft im Mai“, so der Coach, der möglichst zeitnah auf einen Ersatz hofft. „Um Ole müssen wir uns motivationstechnisch aber keine Sorgen machen“, schiebt er hinterher und schaut zu einer der hinteren Bahnen in der Fechthalle der Arena Leipzig.

DURCHKLICKEN: Einblicke ins Training am Stützpunkt Fechttraining in der Arena Leipzig am 26. Januar 2022. Im Bild u.a. Jara Petersen. © Dirk Knofe

Der 14-Jährige ist mitten in einem Sparring-Duell mit Marton Nagy, der als Trainer am Olympia-Stützpunkt arbeitet. Obwohl das Trainingsmatch keine größere Bedeutung hat, gehen beide an ihre Grenzen. „Wir wollen, dass es einmal die Woche richtig knallt“, erklärt Büttner, der zusammen mit Nagy und Bundesstützpunkttrainer Jörg Fiedler die Kämpfe am Mittwochabend betreut. „Dass sich ein 14-Jähriger für die U17-EM qualifizieren kann, ist sehr selten. Er hat viel Potenzial“, lobt Olympia-Teilnehmer Fiedler seinen Schützling.



EM-Teilnahme noch unsicher

Mit roten Wangen und nasser Stirn setzt sich Petersen zu seinem Bruder Bertil. Er musste sich 13:15 geschlagen geben - viel fehlt ihm nicht mehr, um seinen Coach zu besiegen. Gleich vier Petersen-Geschwister kommen regelmäßig zu dem Termin am Mittwochabend. Für Ole, Bertil und Jara kommen mehrere Einzellektionen und Trainingsstunden pro Woche hinzu. Alle drei fechten für den SV Einheit Altenburg und sind regelmäßig am Stützpunkt in Leipzig. Nur Cornelius hat seinen Profi-Traum beendet. Der 23-jährige Student stößt dennoch regelmäßig dazu, überwacht die Fortschritte seiner jüngeren Geschwister.