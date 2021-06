Mit 65-köpfiger Crew und 43 Kameras: So entstehen die TV-Bilder bei den EM-Spielen

Die Europameisterschaft wirft ihre Schatten voraus: Seit Freitag rollt der Ball bei der ersten paneuropäischen Endrunde. Auch TV-Dienstleister TVN aus Hannover ist am Start. Die TVN Mobile Production produziert mit einer 65-köpfigen Crew Live-Bilder von sieben Partien der EM aus St. Petersburg. Die erste Übertragung findet am Samstagabend statt, dann trifft Russland in Gruppe B auf Belgien. Fünf weitere Vorrundenspiele und ein Viertelfinale werden ebenfalls in der russischen Großstadt ausgespielt.

"Die Ausschreibung zur EM fand bereits 2018 statt. Wir können in Sachen Fußball international konkurrenzlose Referenzen vorweisen und haben uns gegen Wettbewerber aus ganz Europa durchgesetzt", sagte Markus Osthaus, der Geschäftsführer der TVN Mobile Production. Die Organisation wurde für den TVN-Tross zu einer logistischen Herausforderung: Während sein Team per Direktflug in die Ostsee-Metropole gereist war, wurden vier Produktionsfahrzeuge und Equipment-Trucks auf dem Land- und Seeweg nach St. Petersburg transportiert. In der dortigen EM-Arena sind während des Turniers 30.000 Fans pro Spiel zugelassen - erstmals am Samstag. Das TVN-Team hat den Aufbau seines Equipments bereits unter der Woche abgeschlossen. Zwischen den Ü-Wagen und dem sogenannten Technical Operations Center wurden rund 1000 Kabel-Verbindungen gesteckt.