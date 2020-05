Mit Absteigern oder bis zu 40 Spieltage? Diese NFV-Varianten sind am wahrscheinlichsten

Abbruch der Saison mit Wertung der Spielzeit unter Berücksichtigung der Quotientenregelung mit Auf- und Absteigern, Abbruch der Saison mit Wertung der Spielzeit unter Berücksichtigung der Quotientenregelung mit Auf-, aber ohne Absteiger, Annullierung der Saison oder Fortsetzung der Saison - diese vier Varianten stehen beim außerordentlichen Verbandstag zur Wahl. Dieser ist nötig, um die Saison abzubrechen, da dieser Schritt derzeit in der Satzung nicht vorgesehen ist. Wann die große Sitzung im virtuellen Raum sein wird, ist noch offen. Seit Montag steht aber fest, sie soll bis zum 27. Juni steigen, die Einladungen dazu sollen am 22. Mai rausgehen. Zur Regelung des Jugendspielbetriebs wird am 20. Mai ein eigener Antrag des Verbandsjugendausschusses erwartet.

Um den Prozess zu beschleunigen, soll die Antrags- und Ladungsfrist von zehn Wochen herabgesetzt werden, nach SPORTBUZZER-Infos auf fünf Wochen. Bis dahin ist es den Vereinen aber noch möglich, weitere Varianten zur Diskussion zu stellen. Sven Bärensprung, Referent für Öffentlichkeitsarbeit im NFV-Kreis Gifhorn, beschäftigt sich damit aber erst mal nicht. "Das ist nicht meine Aufgabe, wir sollen uns an den vier Varianten orientieren." Auch Stefan Pinelli, Vorsitzender des NFV-Kreises Wolfsburg, nimmt das locker: "Alle, die antragsberechtigt sind, können grundsätzlich Anträge stellen."

Ein Überblick: Das ist der Status quo bei Deutschlands Landesverbänden. Stand: 3. Mai 2020. Schleswig-Holstein: Ob sie sich bei ihrem Weg auf Glatteis bewegen, wird sich zeigen. Klar ist: Das Präsidium des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV) hat beschlossen, dass die Saison 2019/2020 nicht über den 30. Juni hinaus verlängert werden soll. Stattdessen wird sie ohne weiteren Spielbetrieb auslaufen, mit anderen Worten: Sie ist abgebrochen worden. "Die Entscheidung gibt unseren Vereinen die bestmögliche Planungssicherheit", wird SHFV-Präsident Uwe Döring auf der Homepage des Verbandes zitiert. Wie die bisherigen Ergebnisse der Spielzeit gewertet und wie mit Auf- und Abstiegen sowie den Pokalwettbewerben verfahren werden soll, will das Präsidium in der nächsten ordentlichen Sitzung am 9. Mai entscheiden. Der SHFV beruft sich dabei auf seine Satzung sowie den vom DFB am 3. April geänderten Paragrafen 4 der Spielordnung. Dort heißt es unter anderem: "Sollte jedoch ein Wettbewerb ... nicht zu Ende gespielt werden, können die Mitgliedsverbände abweichende Regelungen beschließen – unter anderem zur Regelung von Auf- und Abstieg oder beispielsweise einer möglichen Nichtwertung der Saison." ©

Über die Szenarien hat der Gifhorner Kreisverband seine Vereine am Dienstagabend in einer Telefonkonferenz ausführlich informiert und die Vor- und Nachteile aufgezeigt. Diese hatte der NFV zuvor in einer 26-seitigen Präsentation aufgelistet. Demnach scheinen die Varianten Abbruch mit Auf- und Absteigern oder ein Abbruch nur mit Aufsteigern am wahrscheinlichsten zu sein. Bei Quotienten-Gleichheit entscheidet anders als im Handball der Torquotient (Tordifferenz geteilt durch die Anzahl der Spiele). Ein Abbruch ist aus rechtlichen Gründen schwierig, eine Saisonfortsetzung wiederum ist vom Großteil der niedersächsischen Vereine nicht gewünscht. "Wenn abgebrochen wird, dann sollte es Absteiger geben", sagt Bärensprung, der wie seine Gifhorner Kollegen eigentlich für eine Fortsetzung ist. "Das wäre von den schlechten Varianten die sportlich fairste und organisatorisch einfachste." Pinelli sieht es anders: "Wir haben in Wolfsburg ein klares Votum für einen Saisonabbruch. Wenn dieser kommt, sollte es nur Aufsteiger geben. Alles andere ist für mich nicht nachvollziehbar." Dass die Frage zur Fortsetzung weiter im Raum steht, "gehört sich nicht".

In der Tat bringt die Variante ohne Absteiger großen Aufwand mit sich - für die Verantwortlichen, aber auch für die Vereine. So würden beispielsweise vier Mannschaften aus der Landes- in die Oberliga aufsteigen. Von dort geht womöglich nur ein Team in die Regionalliga hoch. Dann würden in der Oberliga nächste Saison 21 Mannschaften spielen, das würde regulär 40 (!) Spieltage bedeuten. In der Landesliga würde es dann 19 Mannschaften geben - vier Bezirksliga-Meister steigen auf, ein Landesliga-Meister geht hoch. Pinelli aber sieht's locker: "Ein Überhang hätten wir nicht das erste Mal. Da wird man schon eine Lösung finden. In einigen Ligen kann man sicherlich auch über eine Zweigleisigkeit nachdenken."