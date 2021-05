Mit Alaba, Sabitzer und 20 weiteren Bundesliga-Profis: Vorläufiger Österreich-Kader fix

Österreich setzt bei der Fußball-EM auf geballte Power aus Deutschland. Teamchef Franco Foda berief am Mittwoch insgesamt 22 Profis aus der deutschen Bundesliga in seinen vorläufigen Kader, der noch 30 Spieler umfasst. Angeführt wird das Aufgebot von Noch-Bayern-Star David Alaba. Zudem sind Spieler wie Marcel Sabitzer vom Vizemeister RB Leipzig oder Xaver Schlager vom Bundesliga-Vierten VfL Wolfsburg dabei. Nominiert wurde auch Julian Baumgartlinger von Bayer Leverkusen, der nach einem Kreuzbandriss gerade erst wieder ins Team-Training eingestiegen ist.

Foda versammelt seine Mannschaft in der kommenden Woche in Bad Tatzmannsdorf zum Trainingslager. Bis dahin will er noch vier Spieler streichen. „Eigentlich wollte ich heute schon den fixen Kader nominieren. Wegen einiger angeschlagener Spieler habe ich mich aber entschieden, erst einmal 30 Spieler zu berufen“, sagte Foda.