Mit Aliaksandra Tarasava: TK Hannover will sich in Heidelberg rehabilitieren 

Am Sonntag (16 Uhr) wollen die Basketball-Bundesliga-Frauen des TK Hannover die deutliche Niederlage gegen Keltern vergessen machen und bei den BasCats Heidelberg zurück in die Erfolgsspur. Mit dabei sein wird auch die zuletzt angeschlagene Aliaksandra Tarasava, die sich gegen Keltern am Fuß verletzte. Aber: "Sie ist halt hart im Nehmen."