Mit Angelino und Adams: So startet RB Leipzig ins Gastspiel bei Paris Saint-Germain

Paris. Trainer Jesse Marsch hat sich für das Gastspiel bei Paris Saint-Germain erneut für eine personelle Rotation entschieden. RB Leipzigs Coach verändert die Startelf im Vergleich zum 1:1 beim SC Freiburg (1:0) auf fünf Positionen. So steht unter anderem überraschend Linksverteidiger Josko Gvardiol nicht in der Anfangsformation. Statt seiner erhält der Spanier Angelino den Vorzug.

Marsch entschied sich für die um 21 Uhr beginnende Partie im Pariser Prinzenpark zudem für eine Dreierkette, die sich variabel zur Fünferkette erweitern lässt. Die hatte sich im bisherigen Saisonverlauf als die stabilere Variante erwiesen und schien vom Team besser umgesetzt werden zu können, als die zunächst vom US-Amerikaner bevorzugte Viererkette. Ohnehin wird es für RB bei PSG darauf ankommen, im Verbund zu verteidigen, den Kampf gegen Lionel Messe, Kylian Mbappé und Co. als Team anzunehmen. Das hatte der Coach am Montag noch einmal betont und gesagt: „Wir müssen sehr gut sein im Eins-gegen-Eins, hart und aggressiv verteidigen und brauchen einen Peter Gulacsi in Bestform.“