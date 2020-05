Mit Aufsteigern, ohne Absteiger: Bemerodes Becker bringt beim NFV fünfte Abbruch-Variante ins Spiel

Martin Becker, Abteilungsleiter des TSV Bemerode, plädiert – in Anlehnung an die vier Varianten des Verbandes für den Umgang mit der Saison – für eine fünfte Option. Deren Kernpunkte: Die Saison wird abgebrochen, mithilfe der Quotientenregel sollen bis zu drei Aufsteiger ermittelt werden, Absteiger soll es nicht geben, die Staffeln flexibel eingeteilt werden.

Spätestens am 27. Juni soll Entscheidung fallen

Spätestens am 27. Juni soll der Verbandstag des NFV über die Bühne gehen und endlich entschieden werden, wie mit der Saison 2019/2020 umgegangen werden soll. In einem langwierigen Verfahren hat sich der Verbandsvorstand auf vier Varianten geeinigt, die den Klubs aus den Bezirken Hannover und Braunschweig am Freitag (9.30 Uhr) in einem Webinar vorgestellt werden sollen.

Soll die Saison annulliert, fortgesetzt oder mithilfe Quotientenregel abgebrochen (mit oder ohne Absteiger) werden – darüber wird voraussichtlich im virtuellen Raum zu entscheiden sein. Und nun liegt eine fünfte Option auf dem Tisch, die dem Verbandsvorstand gestern zugestellt worden ist.