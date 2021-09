Mit Ball-Magnet Kampl und Willen: RB Leipzig vor Gegner Brügge gewarnt

Leipzig. Nach nahezu zweistelligen Siegen - das 6:0 der Roten Bullen gegen Hertha fühlte sich so an - taucht eine Frage auf: Waren die Gewinner so gut oder die Unterlegenen so schlecht? Gerne wird die Wechselwirkung bemüht. Die Einen haben sich in einen Rausch gespielt, weil die Anderen willfährig, spät im Bett oder beides waren. Und da wären noch die Aspekte Leidensdruck und Aufbaugegner. Der 6:0-Erfolg hat, losgelöst von der Frage, was die Herthaner mit der Investoren-Kohle so alles (nicht) angestellt haben, für seidenen Glanz im Bullen-Fell gesorgt. Anzeige

„Fantastisch gespielt“

Der Kantersieg hatte auch zu tun mit der Rückkehr zu bewährten Handlungssträngen und Fußballern. Die neuen, alten Zutaten: Die Dreier-Kette. Kevin Kampl, alleinige Relaisstation zwischen Abwehr und Mittelfeld. Angelino, verkappter Linksaußen. Emil Forsberg, sozialverträglicher Feldherr. Yussuf Poulsen, Mitreißer, Ballfest- und Reinmacher. Coach Jesse Marsch: „Yussi und Emil sind selbstlos, arbeiten für die Mannschaft.“ Dazu: Eine zweckmäßige Mischung aus Ballbesitz und Balljagd. Christopher Nkunkus Versetzung von der linken auf die rechte Seite war schon seit Saisonbeginn eine segensreiche Marsch-Variante. Der 47-Jährige über den Franzosen: „Christo hat keine Schwäche.“

DURCHKLICKEN: Die Bilder aus dem Abschlusstraining Die Profis von RB Leipzig beim Abschlusstraining am 27. September 2021 vor dem Champions-League-Duell gegen den FC Brügge. © Picture Point

Der 6:0-Sieg sollte nicht zur Annahme verleiten, dass die Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging, besser bekannt als FC Brügge, am Dienstag in der Red Bull Arena (21 Uhr) ähnlich uninspiriert wie die Hertha kickt. Der belgische Meister ist aus härterem Holz geschnitzt, hat Paris St. Germain in der ersten Runde der Königsklasse ein 1:1 aus den Rippen geleiert, „fantastisch gespielt“, so Marsch. Gegen Supermänner wie Kylian Mbappé, Neymar und Messi. 1300 Brügge-Fans haben sich angesagt, mit dem Ultra-Teil dieser Reisegruppe ist nicht gut Kirschen essen. RB (und die Polizei) sind gewarnt.

Ersatzbank scharrt mit den Hufen