Mit Bier übergossen, mit Stinkefinger reagiert, gesperrt: Urteil zum Spielabbruch zwischen Wermsdorf und Oschatz

Nordsachsen. 45 Tage hat es gedauert – aber nun kann sich der FSV Blau-Weiß Wermsdorf über drei Punkte und Tabellenplatz eins freuen. Am 14. August hatten die Gäste vom FSV Oschatz nach 80 Minuten und beim Stand von 6:1 für die Hubertusburger den Platz verlassen. Grund: Einer der 168 Zuschauer hatte den Oschatzer Sulayman Bojang am Rande des Spielfelds mit Bier begossen. Daraufhin verließ das Team von Trainer Steffen Wiesner vorzeitig den Platz und Schiedsrichter Denny Werner blieb nichts anderes übrig, als die Partie abzubrechen. Anzeige

„Besser, man hat drei Sportrichter zur Verfügung“

Und damit begannen für das Sportgericht des Nordsächsischen Fußballverbandes (NFV) die Probleme. Denn Denny Werner ist der Ehemann von Claudia Werner (FC Eilenburg), die kurze Zeit davor vom NFV-Vorstand als amtierende Sportgerichtsvorsitzende berufen worden war. Dazu teilte der NFV mit: „Sie hat das Amt von Reinhard Gronau übernommen, der gesundheitsbedingt vorzeitig ausscheidet. Der Vorstand bedankt sich bei Reinhard für seine hervorragende Arbeit. Stellvertretender Vorsitzender des Sportgerichts bleibt Matthias Müller (FSV Blau-Weiß Wermsdorf).“

Letzterer ist nicht nur CDU-Mitglied und Wermsdorfer Bürgermeister, sondern gehört als Beisitzer dem Vorstand der Hubertusburger an. Und damit waren Claudia Werner und Matthias Müller in Sachen Spielabbruch befangen. Eine Lösung musste her – und die hieß Michael Frommhold vom ESV Delitzsch, der kurzfristig als dritter Sportrichter vom NFV berufen wurde. Volkmar Beier, der Spielausschussvorsitzende des NFV, erklärte dazu: „Frommhold wurde Anfang September berufen. Besser, man hat drei Sportrichter zur Verfügung. Wir haben damit eine solide Struktur für unser Sportgericht aufgestellt.“

Bojang gesperrt

Somit konnte über die Vorfälle vom 14. August endlich eine Entscheidung getroffen werden. Inzwischen hatte der NFV über das gesamte Verfahren folgendes mitgeteilt: „Durch das NFV-Sportgericht wurden im Zusammenhang mit diesem Spiel drei Sportgerichtsverfahren eingeleitet. Zum Vergehen eines Zuschauers (Wermsdorf), zum Spielabbruch (Oschatz) sowie zu einem beleidigenden Verhalten eines Spielers (Oschatz). Im Zusammenhang mit dem Vergehen des Zuschauers werden dabei auch Anhaltspunkte einer rassistischen Äußerung geprüft.“

Denn Sulayman Bojang hatte für den Zuschauer auf dem Sportplatz an der Sachsendorfer Straße offenbar die falsche Hautfarbe. Dass ihm die Bierdusche nicht gefiel, machte der Oschatzer beim Abgang seiner Mannschaft mit einem Stinkefinger in Richtung Zuschauer deutlich. Das allerdings gefiel dem Sportgericht auch nicht und Bojang wurde für zwei Spiele gesperrt. Das war die erste Entscheidung von Michael Frommhold. „Die Sperre ist inzwischen schon abgegolten“, so Beier.

„Ein Verein haftet für seine Zuschauer“

Als nächstes stand die Wertung des abgebrochenen Spiels auf dem Plan des Sportgerichts. Im Vorfeld hatte der NFV dazu folgendes mitgeteilt: „Der Nordsächsische Fußballverband distanziert sich klar von jeglicher Form der Gewalt, des Rassismus und der Diskriminierung. Sowas hat weder im Alltag noch im Fußball etwas zu suchen. Gleichwohl ist ein Spielabbruch gemäß Paragraf 61 der Spielordnung an bestimmte Bedingungen geknüpft. Demnach ist eine Mannschaft nicht zum Spielabbruch berechtigt. Sachverhalte, bei denen der Schiedsrichter zum Abbruch berechtigt ist, sind in derselben Vorschrift entsprechend aufgeführt. Der NFV weist in diesem Zusammenhang auf die Anwendung des Drei-Stufen-Plans des DFB hin, der vollumfänglich auch für alle Landes- und Kreisverbände anzuwenden ist. Darin wird unter anderem der Umgang mit diskriminierenden Vorfällen im Zusammenhang mit Fußballspielen erläutert und mit klaren Handlungsableitungen untersetzt.“



So verwundert die jetzige Entscheidung zur Wertung des Wermsdorfer 6:1-Sieges nicht. „Das Urteil ist bereits rechtskräftig“, teilte Volkmar Beier mit. Und seit Dienstag grüßen die ungeschlagenen Wermsdorfer nach fünf Spielen von der Tabellenspitze – mit 15 Zählern punktgleich mit Concordia Schenkenberg, aber dem um fünf Treffer besseren Torverhältnis.

Bleibt noch der dritte Verfahrenspunkt – der Bierfreund. „Ein Verein haftet für seine Zuschauer“, sagte Beier dazu. „Ich gehe davon aus, dass es eine Geldstrafe für Blau-Weiß Wermsdorf geben wird.“ Sollten es den Hubertusburgern gelungen sein, den Übeltäter zu ermitteln, können sie eventuell entsprechende Konsequenzen einleiten. „Aber das sind Interna. Die kommunizieren wir nicht“, sagte auf SPORTBUZZER-Anfrage der Wermsdorfer Mannschaftsbetreuer Ralph Horbas, der als Rechtsanwalt in Riesa und Wermsdorf tätig ist. Abschließend bleibt festzustellen, dass dieser Zuschauer ja nicht zwingend ein Fan der Blau-Weißen Fußballer sein muss. Denn normal tickende Anhänger eines Vereins fügen eben diesem normalerweise keinen Schaden zu, oder?