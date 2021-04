Mit Bitte um Verständnis an die Fans: Adi Hütter nimmt Stellung zum Gladbach-Wechsel

Jetzt spricht Adi Hütter: Der Trainer von Eintracht Frankfurt, der in der kommenden Saison Borussia Mönchengladbach trainieren wird, hat sich am Tag der Bekanntgabe des Transfers an die Fans gewandt. Im Interview mit der "Bild" gab Hütter zu, dass es ihn ärgert, dass sein Wechsel aufgrund von vorher getätigter Aussagen "nicht gut" aussehe.