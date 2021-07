Mit breiter Brust und viel Vorfreude: 1. MSC Seelze startet Samstag in neue Bundesliga-Saison

Am Samstagmorgen macht sich die Seelzer Mannschaft auf den Weg gen Nordrhein-Westfalen ins westliche Sauerland. Mit im Gepäck: die blitzeblank herausgeputzten Maschinen und jede Menge Lust und Motivation. Schließlich ist seit dem letzten Punktspiel viel Zeit ins Land gezogen. Im vergangenen Jahr fiel die Bundesliga-Saison komplett aus. Auch jetzt starten die Motoballer aufgrund der Corona-Pandemie verspätet in die Serie und spielen (notgedrungen) in einem neuen Modus.

Normalerweise verteilen sich die 14 Vereine der 1. Liga auf eine Nord- und eine Südstaffel. Die aktuelle Saison wird indes in Turnierform ausgetragen, die zwölf Klubs – der MSF Tornado Kierspe und der MSC Philippsburg haben nicht gemeldet – wurden in vier Gruppen ausgelost. Die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich jeweils für die Play-off-Spiele um den deutschen Meistertitel, der Rest misst sich in der Platzierungsrunde.