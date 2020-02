Mit Butterkuchen zur Medaille: Lauftrio von Eintracht Hannover gewinnt Bronze

Der Butterkuchen von Oma Inge hat für Ann-Kathrin Kopf den Unterschied gemacht. Um diese Extraportion Energie zu bekommen, hat die Mittelstrecklerin vom VfL Eintracht Hannover einen nicht gerade kleinen Umweg auf dem Weg zur deutschen Hallenmeisterschaft der Staffeln in Neubrandenburg in Kauf genommen. Der Erfolg gab ihr recht. Das Trio Jana Schlüsche, Sarah Fleur Schulze und Kopf lief im Neubrandenburger Jahnsportforum über 3x800 Meter der Frauen in 6:39,80 Minuten zur Bronzemedaille.

Niedersachsen-Rekord getoppt

Den Niedersachsen-Rekord toppte das Trio gleich um elf Sekunden. Kopf war noch am Tag vor der Meisterschaft in ihre Heimatstadt Otterndorf an der Elbmündung gefahren.

Aber nicht nur wegen des Kuchens. Die Oma feierte ihren 80. Geburtstag. „Logisch musste ich da hin. Weil aber mein Zug Richtung Neubrandenburg schon kurz nach dem Mittag fuhr, hab ich das Kaffeetrinken verpasst. Aber meine Oma hat mir natürlich ein paar Stücke vom Kuchen, den ich über alles liebe, mitgegeben“, sagte Kopf.