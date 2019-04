Mit Chris Gloster: So soll Hannover 96 gegen den 1. FSV Mainz 05 spielen 

Am Samstagnachmittag empfängt Hannover 96 den 1. FSV Mainz 05. Die Roten haben vergangene Woche in Berlin immerhin mal wieder einen Punkt geholt - heute wollen sie endlich dreifach punkten. Mit einem Dreier und einer gleichzeitigen Stuttgart-Niederlage gegen Gladbach würde wieder so etwas wie neue Hoffnung im Kampf um den Relegationsplatz aufkommen.

Doll beruft Gloster nicht in den Kader

96 greift also nach dem allerletzten Strohhalm. Umso wichtiger ist die richtige Startaufstellung gegen die Mainzer. Wir haben euch gefragt, welches Personal Thomas Doll gegen die 05er ins Rennen schicken sollte. Wie bereits in den vergangenen Wochen wollt ihr, dass der 96-Trainer endlich auf die Jugend setzt. Diesmal wollt ihr Chris Gloster in der Startelf sehen. Doch Doll hat den US-Amerikaner nicht in den Kader berufen...