Mit Corona auf der Intensivstation: Große Sorgen um Tschechien-Legende Panenka

Tschechien sorgt sich um seine Fußball-Legende Antonin Panenka. Der 71-Jährige befinde sich in ernstem Zustand im Krankenhaus auf der Intensivstation, teilte der FK Bohemians Prag, dessen Ehrenpräsident er ist, am Mittwoch mit. Panenka sei an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen worden. Laut Verein sei ein Test auf das Coronavirus positiv ausgefallen.