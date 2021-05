Mit dem Fahrrad zum Finale: RB Leipzig strampelt für den guten Zweck nach Berlin

Lächelnd und sichtlich aufgeregt freute er sich über den Triumph der Mannschaft. „Dass es so ein spannender und harter Abnutzungskampf wird, haben wir nicht erwartet. Dennoch ziehen wir sicherlich hochverdient ins Finale ein. Ich bin überglücklich“, so der 45-Jährige. Nun haben die Leipziger erneut eine sehr greifbare Chance auf den Pokal. „Wir schauen jetzt erst einmal wer unser Finalgegner ist.“ Am Samstag treten im zweiten Halbfinale Borussia Dortmund und Holstein Kiel gegeneinander an (20.30 Uhr/ARD). „Dann fahren wir natürlich nach Berlin, um dort auch zu gewinnen“, so Mintzlaff.