Mit dem Klappstuhl aufs Fahrrad: Adler Hämelerwald freut sich auf viele Derbys

„Ja, mir san mit’m Radl da“ – den populären volkstümlichen Schlager der Wachauer Buam aus den Siebzigerjahren könnten sich die Anhänger der SV Adler Hämelerwald durchaus zu eigen machen. Denn die Bezirksliga 5, in der die Adler in der Saison 2020/2021 an den Start gehen, kann getrost als „Fahrradliga“ bezeichnet werden, die Auswärtspartien in der acht Mannschaften umfassenden Staffel sind fast ausnahmslos ohne Auto zu erreichen. Nur zwei Kilometer sind es zum Ortsderby nach Sievershausen, deren sechs nach Dollbergen, sieben nach Lehrte an den Hohnhorstweg zum FC beziehungsweise zum SV 06. Und auch für nicht so geübte Radler stellen die zwölftausend Meter in Richtung MTV Ilten oder SuS Sehnde wohl kein unlösbares Problem dar. Einzig die Anlage des SV Ramlingen/Ehlershausen II ist mit dreißig Kilometern etwas weiter entfernt.

„Eine bessere Liga kann es für uns ja gar nicht geben. Stellt sich nur die Frage, wie viele Fans uns wegen der Corona-Regeln überhaupt unterstützen können. Ab 50 Zuschauern besteht ja eine Sitzplatzpflicht. Da müssten wohl Klappstühle auf dem Rad mitgebracht werden“, sagt Adler-Trainer Peter Wedemeyer, dessen Mannschaft zum Saisonstart aber erst einmal ein Heimspiel bestreitet. Am 6. September gastiert der SV 06 Lehrte im Adlerhorst. „Das ist ein super Auftakt. Wir werden wegen der erwartet vielen Zuschauer das Derby aufgrund der Abstandsregeln wohl auf dem größeren B-Platz austragen müssen, obwohl der wegen der defekten Sprinkleranlage in einem katastrophalen Zustand ist. Von Woche zu Woche entscheiden wir dann, auf welchem Platz wir spielen“, erklärt Wedemeyer.