Mit dem linken Fuß voran: RB Leipzigs Sörloth setzt auch gegen Bayern auf Ritual

Rituale vor dem Spiel: Sørloth geht mit Links aufs Spielfeld

Er selbst beteiligte sich wesentlich an diesem Erfolg, traf bei beiden Siegen je einmal und war damit für zwei der insgesamt vier Tore der Skandinavier verantwortlich. Das verschafft ihm eine breitere Brust für die kommenden Herausforderungen mit RB , vor allem natürlich das Top-Duell am Samstag gegen Bayern München (18.30 Uhr, Sky). „Ich denke, dass ich sehr viel Selbstvertrauen aus diesen Spielen schöpfen kann. Ich habe dreimal über 90 Minuten gespielt, was sehr gut ist. Ich habe einen guten Rhythmus. Hoffentlich kann ich das Hoch auch in die Liga-Spiele mitnehmen.“

Ob das auch gegen den Rekordmeister klappt? "Jeder weiß, wie gut die Bayern sind. Sie erzielen viele Tore und sind sehr gefährlich in der Offensive. Aber auf der anderen Seite stehen wir mit der besten Defensive in der Bundesliga.“ Von Meisterschaftsansprüchen mag Sörloth nicht sprechen. „Wichtig ist, dass wir uns für die Champions League qualifizieren. Wir nehmen jedes Spiel einzeln und wollen auch am Samstag drei Punkte holen.“ Irgendwelche glückbringenden Rituale? „Ich habe eigentlich so einige Rituale vor dem Spiel. Aber das wichtigste ist, dass ich immer mit dem linken Fuß zuerst aufs Feld gehe. Ich denke, das hat in der Türkei angefangen und seitdem habe ich es immer gemacht. Hoffentlich hilft es.“