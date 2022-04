Mit Doppelspitze und fünf Offensiven: Nagelsmann begründet ungewöhnliche Bayern-Startelf gegen Villarreal

Der FC Bayern versucht im Viertelfinal-Rückspiel gegen Villarreal mit einer extrem offensiven Aufstellung, doch noch das Halbfinale der Champions League zu erreichen. Mit Leroy Sané, Jamal Musiala, Kingsley Coman, Thomas Müller und Robert Lewandowski stellte Julian Nagelsmann gleich fünf Offensivkräfte in seine Startelf, die nach eigener Aussage "in Abstimmung mit den Spielern" entstanden sei. Defensiv agieren die Münchner dafür mit einer Dreierkette.

"Wir haben im Hinspiel zu wenig über das Zentrum gespielt. Da ist natürlich nicht so viel Raum. Trotzdem muss man versuchen, im Zentrum Spieler zu binden und dann über den Flügel Raum zu kreieren", erklärte der Bayern-Trainer vor dem Spiel in der Allianz Arena bei Amazon Prime mit Blick auf die 0:1-Niederlage vor sechs Tagen. Man habe in Villarreal "sehr viel sehr früh auf den Flügel gespielt, wurden da oft isoliert im eins gegen zwei", sodass zu wenig Bälle überhaupt den Strafraum erreichen konnten.