Mit DSC-Sportlern: Deutsche Sitzvolleyballer scheiden bei den Paralympics aus

Gegen Brasilien gewannen die deutschen Herren zwar mit 3:1 (25:23, 22:25, 25:19, 25:18), jedoch reichte dies nicht für den Einzug in die Runde der besten Vier. Am Ende fehlten nur wenige Satzpunkte im Direktvergleich mit Brasilien, um Platz zwei in der Gruppe B zu erreichen. Die Mannschaft von Trainer Michael Merten belegte am Ende hinter den punktgleichen Brasilianern den dritten Rang. Damit spielen die deutschen Athleten am Donnerstag nun gegen Ägypten um Platz fünf.

Im zweiten Durchgang legte das deutsche Team einen klassischen Fehlstart hin und lag nach wenigen Ballwechseln mit 1:6 zurück. Diesem Rückstand liefen die Merten-Schützlinge vergeblich hinterher. Brasilien war am Netz fast nicht zu bezwingen, zudem schlichen sich zu viele Fehler ins deutsche Spiel. So musste Merten bereits beim Stand von 6:13 seine zweite und letzte Auszeit in diesem Satz nehmen. Zwar konnten seine Männer noch mehrfach auf zwei Punkte verkürzen, der Satz ging schließlich aber an Brasilien. Nun also hätten die deutschen Sitzvolleyballer nur mit zwei hohen Satzgewinnen seine Halbfinalhoffnungen am Leben erhalten können. Das 25:19 in Satz vier ging dabei schon einmal in die richtige Richtung. Und auch der 4:0-Start im vierten Abschnitt ließ hoffen. Doch nun merkten die Südamerikaner, dass sie mehr Gegenwehr leisten müssen. Und das taten sie. Somit änderte auch der 25:18-Satzgewinn nichts mehr am knappen Scheitern der deutschen Mannschaft.