Mit Düsseldorf-Profi Karaman und drei Neulingen: Türkei nominiert EM-Kader

Angeführt von den früheren Bundesliga-Profis Caglar Söyüncü und Hakan Calhanoglu startet die türkische Nationalmannschaft in die Vorbereitung auf die EM . Nationaltrainer Senol Günes berief am Freitag 30 Profis in sein vorläufiges Aufgebot, mit dem die Türkei am 18. Mai ihr erstes Vorbereitungs-Trainingslager in Antalya startet. Ebenfalls dabei ist Stürmer Kenan Karaman von Fortuna Düsseldorf. Auch die Ex-Bundesliga-Profis Ozan Kabak vom FC Liverpool und Kaan Ayhan von Sassuolo Calcio stehen im vorläufigen Kader.

Die Türkei, die am 11. Juni in Rom das EM-Eröffnungsspiel gegen Italien bestreitet, bezieht nach dem zweiwöchigen Trainingscamp in Antalya noch ein Trainingslager im Hotel Klosterpforte im ostwestfälischen Marienfeld. Von dort geht es am 10. Juni nach Rom. Die Testspielgegner vor der EM sind am 27. Mai Aserbaidschan, am 31. Mai Nordirland und am 3. Juni in Paderborn Moldau.