Mit Edgar Prib: So würdet ihr Hannover 96 gegen den FC Bayern München aufstellen 

Für Hannover 96 steht die vermeintlich schwerste Aufgabe in der Bundesliga an: Am Samstag (15.30 Uhr) spielen die Roten auswärts beim Rekordmeister Bayern München. Eine Herkulesaufgabe. Zumal der aktuelle Tabellenführer Vollgas geben muss. Die Elf von Niko Kovac liegt nur zwei Punkte vor Borussia Dortmund, der Titelkampf ist offen wie lange nicht mehr.

Für 96 muss viel zusammen kommen, um Punkte aus der bayerischen Landeshauptstadt zu entführen. Ihr seid der Meinung, dass der lange verletzte Edgar Prib der richtige Mann wäre, um eine Sensation zu schaffen.