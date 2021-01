Mit Ex-Berlinerin Annabell Krüger: HC Leipzig im gefährlichen Füchse-Revier

Leipzig. Die Rückkehr in den Charlottenburger Fuchsbau, ihrer langjährigen Heimspielstätte, löst bei Annabell Krüger (18) unterschiedliche Emotionen aus. „Ich bin sehr gespannt, schon nervös und aufgeregt, aber auch super motiviert“, beschreibt die junge Torhüterin des HC Leipzig ihre Gefühlslage vor der Partie am Sonnabend beim Zweitliga-Spitzenreiter in der Hauptstadt (19.30 Uhr/sportdeutschland.tv). Mit Berlins Trainerin Susann Müller (32), die einst beim Leipziger Vorzeigeclub in der Spur war, führen die erfolgshungrigen Füchse-Frauen mit 23:3 Punkten. Das von Fabian Kunze (30) gecoachte HCL-Team nimmt Platz fünf ein (15:11). Anzeige

HCL-Torwart-Hoffnung

Die letzte Begegnung zwischen Leipzig und Berlin fand Anfang November in der Brüderhalle statt und war die letzte vor den Geisterspielen. Die Gäste entschieden die Punktejagd mit 29:22 für sich. HCL-Keeperin Annabell Krüger glänzte gegen ihr Ex-Team mit zahlreichen Paraden. Auf ein Neues. „Wir können frei aufspielen und wollen Spaß haben. Auf uns lastet kein Druck. Vielleicht können wir ein paar Leute da oben ärgern“, hofft die U20-Auswahltorhüterin auf einen Höhenflug ihrer Sachsen-Truppe, nachdem Sachsen Zwickau jüngst den Füchsen die bisher einzige Niederlage dieser besonderen Spielzeit bescherte.

Das Handball-Gen liegt in der Berliner Familie. Annabells Eltern waren aktiv, Papa Steffen entschied sich für die Trainerlaufbahn und arbeitet seit dieser Saison an der Seite des HCL-Chefcoaches. Kunze schätzt an der Torwart-Hoffnung: „Annabell hat uns nach ihrer Verletzung auf jeden Fall überzeugt und mit guten Leistungen bestochen. Aufgrund ihres jungen Alters und der neuen Konstellation als Studentin sind die Leistungen noch nicht konstant, aber genau dort möchten wir in Zukunft ansetzen.“

Mit Blick auf Handball-WM

Leipzig liegt ihr und die Mischung aus Jura-Studium („Die ersten Klausuren stehen an“) und Handball-Herausforderung gefällt. Deshalb sprach nichts gegen eine Vertragsverlängerung beim HCL für weitere zwei Jahre. „Es passt einfach alles. Das Training ist vielseitig und fordernd. Athletisch war ich noch nie so fit.“ Ebenso positiv äußerst sich Annabell Krüger zu Torwart-Legende Wieland Schmidt (67). „Er bringt uns voran.“ Mit uns sind ihre Schlussfrauen-Kolleginnen Anja Kreitczick (feiert am Donnerstag ihren 21. Geburtstag) und Anna Kröber (19) gemeint. „Bei uns gibt es keine unnötigen Zickereien. Wir unterstützen uns gegenseitig.“