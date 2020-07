Mit Fabelzeit im Regen: Hamilton holt Pole in Österreich - Vettel weit abgeschlagen

Weltmeister Lewis Hamilton hat sich die Pole Position für das zweite Formel-1-Rennen des Jahres in Österreich gesichert. Auf dem regennassen Red-Bull-Ring in Spielberg verwies der Mercedes-Pilot Max Verstappen im Red Bull auf den zweiten Platz. Dritter in der Qualifikation am Samstag wurde McLaren-Pilot Carlos Sainz. Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel kam nicht über Rang zehn hinaus: "Unser Auto war nicht gut auf Regen abgestimmt. Unter dem Strich waren wir nicht schnell genug. Wir versuchen uns von Rennen zu Rennen zu steigern", sagte der Deutsche, der auf Hamiltons Fabelzeit (1:19.273) 2,3 Sekunden Rückstand hatte.