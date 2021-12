Mit Forsberg und Kampl: Mit dieser Elf beginnt RB Leipzig gegen ManCity

Leipzig. Es geht um alles. Es geht um Europa. Ab 18.45 Uhr bestreitet RB Leipzig am Dienstagabend sein Endspiel um das Überwintern in einem kontinentalen Wettbewerb. In der Red-Bull-Arena zu Gast ist Manchester City. Bei den Engländern hatte es für die Sachsen eine 3:6-Niederlage gegeben.

Anzeige