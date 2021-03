Mit Forsberg und Poulsen: So beginnt RB Leipzig die Partie gegen Liverpool

Budapest. RB Leipzigs Coach Julian Nagelsmann setzt im entscheidenden Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwochabend auf bewährte Kräfte - und einen etatmäßigen Stürmer. Sowohl Yussuf Poulsen als auch Emil Forsberg beginnen. Große Spiele in der Champions League liegen Forsberg. Der Schwede erzielte das erste Königsklassen-Tor der Vereinsgeschichte, schoss den Club in der vergangenen Saison gegen Benfica Lissabon in die K.o.-Runde und in dieser Spielzeit zum Sieg über Paris. „Emil hat außergewöhnliche Qualitäten und einen absoluten Erfahrungsschatz“, sagte Nagelsmann vorab. Mit „seiner Technik und seiner Gabe, Räume zu erkennen“ mache er die Mannschaft stärker. Anzeige

Bei den Reds kann Coach Jürgen Klopp nicht auf das magische Trio Sadio Mané - Mohamed Salah - Firmino setzen. Letzterer fehlt wegen einer Knieverletzung, dafür beginnt Diogo Jota. Erst am Wochenende gab Liverpools Coach zu, die gerade wohl schwerste Phase seiner Laufbahn durchzumachen. Vergleiche mit seiner Dortmund-Krise 2014/15 wies er einen Tag vor dem Leipzig-Spiel von sich. Diese Situationen könne man nicht vergleichen. Die Champions League soll nun dazu dienen, dass seine Mannschaft die Köpfe frei bekommt. "In der Champions League haben wir in dieser Saison ein Momentum", sagte Klopp.

Sie sitzen bei RB auf der Bank: Martinez; Orban; Konaté; Haidara; Hwang; Sörloth; Samardzic; Kluivert; Halstenberg; Henrichs.

Und so startet Jürgen Klopps Liverpool FC: Alisson; Arnold; Phillips; Kabak; Robertson; Fabinho; Wijnaldum; Thiago; Mané; Salah, Jota.