Mit Foto von Modeste: 1. FC Köln dankt MSV Duisburg und VfL Osnabrück für "klare Reaktion" gegen Rassismus

Vor dem Bundesliga -Spiel gegen den VfB Stuttgart hat der 1. FC Köln den Drittligisten MSV Duisburg und VfL Osnabrück für das unmissverständliche Zeichen des Spielabbruchs am Sonntag nach einem rassistischen Vorfall gedankt. "Die effzeh-Familie stellt sich gegen jegliche Form von Rassismus und Ausgrenzung. Vielen Dank an den MSV Duisburg und den VfL für die klare Reaktion", schrieb der Klub bei Twitter. Dazu stellten die Kölner ein Foto ihres Stürmers Anthony Modeste, der applaudiert. Der Stürmer hatte Ende November beleidigende Posts gegen sich aus den sozialen Medien öffentlich gemacht.

Winter weiter über den betroffenen Spieler: "Ich habe versucht, mich direkt um ihn zu kümmern und habe gesehen, wie schockiert er war." Winter kündigte einen Sonderbericht an: "Erst einmal sind wir alle geschockt, weil das ist einfach in eh schon schwierigen Zeiten ganz traumatisch." Die Anfeindungen galten womöglich auch dem Duisburger Abwehrspieler Leroy Kwadwo, der Opoku zur Hilfe eilte. "Hier sind zwei Spieler rassistisch beleidigt worden. Aaron ist tatsächlich sehr, sehr fertig und nicht mehr in der Lage zu spielen. Das war mit ein Grund, dass wir gesagt haben, dann treten wir nicht mehr an. Egal, was das sportrechtlich für uns möglicherweise für Konsequenzen hat, um zu dokumentieren, dass wir das als Verein nicht akzeptieren", sagte VfL-Geschäftsführer Michael Welling. Laut MSV-Sprecher Haltermann konnte der beschuldigte Fan mit Hilfe weiterer Zuschauer schnell identifiziert werden.