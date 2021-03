Mit ganz viel Geduld: RB Leipzig holt dank Sabitzer drei wichtige Punkte in Bielefeld

Bielefeld. Freitagspiele sind nur dann schön, wenn man sie gewinnt. Sagte RB-Keeper Peter Gulacsi vorm Match auf der Bielefelder Alm. Weil man nur dann ein lässiges Wochenende hat und nach Massage, Sauna, Zeitungsstudium schaut, was die Konkurrenz zustande bringt. Gulacsi und Co. haben sich diese angenehme Situation am gestrigen Abend erkämpft und erspielt, hochverdient, aber viel zu knapp 1:0 (0:0) bei der Arminia gewonnen. Schütze des goldenen Tores: Marcel Sabitzer (46.). Lohn der Mühen: Der Rang-Zweite hat den Zipfel des Münchner Hermelin-Mantels wieder in den Fingern. Heute sitzen die Roten Bullen vorm Fernseher, knabbern Chips. Hoffend, dass sich das nicht rumspricht und Tabellenführer Bayern gegen den VfB Stuttgart (15.30 Uhr) Punkte lässt.

