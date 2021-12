Mit "Gebolze" einen "Schritt nach vorn": Wie Gladbach über den Umgang mit der Krise rätselt

So richtig schien man dieses Spiel bei Borussia Mönchengladbach nicht einordnen zu können. War das 1:1 (1:0) bei der TSG Hoffenheim nun "ein Schritt nach vorn", wie Trainer Adi Hütter analysierte? Oder war das Ergebnis "schmeichelhaft", weil man "den Ball nur nach vorn gebolzt" habe, wie Mittelfeldspieler Christoph Kramer meinte? Obwohl die beiden Aussagen in ihrem Tenor höchst unterschiedlich wirken, lagen sie dennoch nicht weit auseinander. Denn Kramer ließ bei seinen Ausführungen durchblicken, dass bei der Borussia angesichts der derzeitigen Lage mit zuvor zum Teil heftigen Niederlagen in Serie, nicht viel mehr möglich sei. In einem Punkt waren sich Trainer und Profi dann auch einig: Der Kampfgeist habe gestimmt.

Tatsächlich präsentierten sich die Gladbacher couragiert und engagiert, was in den vergangenen Wochen nicht immer zu erkennen war. Also war es ein Schritt nach vorn. Spielerisch zeigte die Mannschaft jedoch nicht ansatzweise das, was man von einem derartigen Kader erwarten kann. Manches erinnerte am Samstag an das von Kramer beschriebene "Gebolze". Unter dem Strich bleibt: Auch nach dem Punktgewinn im Kraichgau scheint man in Gladbach über den Umgang mit der Krise zu rätseln. Was ist möglich? Was kann man erwarten? Wie geht es wieder bergauf? Hütter & Co. werden bis zum Rückrunden-Start am 7. Januar bei Herbstmeister FC Bayern einige offene Fragen lösen müssen.