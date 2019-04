Mit Gloster in der Startelf: So würdet Ihr 96 gegen Hertha BSC spielen lassen

Krisengipfel in Berlin: Hannover 96 (acht Niederlagen in Serie) gastiert am Ostersonntag (18 Uhr) bei Hertha BSC (fünf Niederlagen in Serie). Nach den letzten Wochen, in denen "die Roten" zumindest kämpferisch sich wieder wie eine Mannschaft präsentierten, wollen Thomas Doll und seine Schützlinge endlich wieder etwas Zählbares aus der Partie mitnehmen. Da kommt ein Gegner mit ähnlich schwacher Bilanz aus den vergangenen Wochen natürlich wie gerufen. Und das schier Unglaubliche: Ein 96-Sieg über die Hertha und Hannover schnuppert noch einmal am Klassenerhalt. Der VfB Stuttgart auf Relegationsplatz 16 wäre dann nur noch vier Zähler vor, die Lücke zum 1.FC Nürnberg würde auf einen Punkt schrumpfen.