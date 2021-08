Mit Hartmann verliert Dynamo Dresden eine Identifikationsfigur

Dresden. Es wird emotional, wenn am Rande der Partie gegen den SC Paderborn ein Großer verabschiedet wird: Acht Jahre lang hat Marco Hartmann die Knochen für Dynamo Dresden hingehalten, in guten und schlechten Zeiten für den Verein immer alles gegeben, nun sagt die Sportgemeinschaft dem 33 Jahre alten Eichsfelder adieu. Mit Hartmann geht eine Spielerpersönlichkeit, die wie keine andere den Verein in den letzten Jahren verkörpert, ihn geprägt hat.

