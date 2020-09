Mit Heimrecht-Tausch! Lupo-Auftakt gegen Arminia Hannover neu terminiert

Schwierige Vorbereitung: Zwei Corona-Fälle hat Oberligst Lupo/Martini Wolfsburg im Team, 14 Spieler mussten deshalb in Quarantäne, an einen Spielbetrieb ist bei den Italienern derzeit nicht zu denken. Deshalb wurde Lupos Saison-Auftakt bei Arminia Hannover (ursprünglich 6. September, 15 Uhr) verschoben. Das Duell wurde nun neu angesetzt - und zwar inklusive eines Heimrecht-Tauschs: Die Wolfsburger empfangen die Arminia am Mittwoch, 30. September (20 Uhr), auf dem Kunstrasenplatz auf der Kreuzheide. Der Grund, so Frank Willig aus dem Vorstand der Hannoveraner: "In Bischofshol hätte bereits um 17 Uhr angepfiffen werden müssen - zu früh für eine Zustimmung unter der Woche."

Lennart Gutsche, Lupos Sportlicher Leiter, bestätigt das. "Die Entscheidung war vom Verband so vorgegeben. Das war aber klar, dass das Spiel unter der Woche stattfinden wird, weil wir an den Wochenenden keine Zeit haben - das ist alles etwas eng." Eine Verlegung in den Oktober sei nicht möglich gewesen, ein Zweit-Termin habe nicht zur Auswahl gestanden, so Gutsche. "Es ist zwar nicht das Beste, aber jetzt ist es nun mal so."