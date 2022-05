Mit ihm an der Pfeife hat RB Leipzig gute Erfahrungen: Sascha Stegemann leitet Pokalfinale

Wenn er pfiff, gewann RB Leipzig in der Vergangenheit meistens. Sascha Stegemann wird am 21. Mai am Mittkreis des Olympiastadions in Berlin stehen und das DFB-Pokalfinale zwischen den Sachsen und dem SC Freiburg anpfeifen. Für den 37-Jährigen gab es vorab viel Lob seitens des Verbandes.