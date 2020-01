Mit je drei Teams aus Gifhorn und Wolfsburg: NFV-eFootball-Cup steht vor der Tür

Im vergangenen Jahr wurden die Meister der jeweiligen NFV-Kreise ausgespielt, die besten drei Teams qualifizierten sich so für den Auftritt auf der großen Bühne mit 24 eFootball-Stationen sowie Bühne, Leinwand und Live-Streams auf Facebook und Twitch. "Das ist schon eine Hausnummer", sagt Leroy Scharke, der sich zusammen mit Jens Ullmann den Titel für den MTV Hattorf gesichert hatte.

Neben dem MTV sind Vize DJK Germania Wolfsburg mit Oguz Sözem und Christopher Rücker sowie der Dritte TSV Sülfeld mit Merlin Schick und Alexander Widdrat am Start. Aus dem Fußball-Kreis Gifhorn nehmen Meister 1. FC Wedelheine mit Yannick Porada und Ken-Adrian Konnegen, Vize SV Sprakensehl mit Daniel Camehl und Michael Lüning sowie der Dritte VfL Röttgesbüttel mit Niklas Kollay und Max Neumann teil.

Auf alle sechs Teams warten in ihren jeweiligen Gruppen Gegner aus der Fremde, man kennt sich also nicht - wie bereitet man sich also auf so ein Turnier vor? "Im Team gar nicht", sagt Scharke mit einem Schmunzeln. "Das haben wir eher einzeln gemacht." Ähnlich entspannt sieht die Zielsetzung der Hattorfer aus. Scharke erklärt: "Die Gruppenphase wollen wir schon schaffen, sonst fahren wir für drei Spiele nach Hannover. Ein bisschen mehr darf's schon sein. Alles, was darüber hinausgeht, wäre aber ein Bonus."