Mit klaren Siegen: Spanien und Italien folgen der DFB-Elf und Niederlande ins EM-Viertelfinale

Die beiden U21-EM-Rekordgewinner Italien und Spanien sind Deutschland und der Niederlande ins Viertelfinale des Turniers in Ungarn und Slowenien gefolgt. Die Azzurri gewannen am Abend 4:0 (3:0) souverän gegen Slowenien, Titelverteidiger und Mitfavorit Spanien setzte sich in der Gruppe B mit 2:0 (0:0) gegen Tschechien durch. Giulio Maggiore (10. Minute), Giacomo Raspadori (19.) und Doppeltorschütze Patrick Cutrone (25./Foulelfmeter/50.) trafen für die Italiener; beide Tore der Spanier erzielte Matchwinner Dani Gomez (69./78.). Gruppensieger wurde Spanien (7 Punkte) vor Italien (5), Tschechien (2) und Slowenien (1).

